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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,740亿韩元，已连续10天净买入

路透首尔7月28日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,740亿韩元。外资已连续10个交易日买超韩股，此间累计净买入1.519万亿韩元的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月28日 174.0 124.2 -265.7

7月25日 50.4 96.2 -80.1

7月24日 175.7 -167.9 1.0

7月23日 101.8 -29.7 -63.1

7月22日 133.5 -70.3 -58.5

7月21日 98.2 -134.6 42.0

7月18日 120.6 -253.2 128.0

7月17日 228.2 -121.6 -108.6

7月16日 155.1 -120.3 -34.9

7月15日 281.6 -148.0 -140.8

7月14日 -7.0 -9.5 23.1

7月11日 67.1 -253.5 203.3

7月10日 187.8 -246.9 76.0

7月 9日 -70.2 -108.5 187.1

7月 8日 96.8 -133.1 27.3

7月 7日 187.5 -249.5 70.3

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本月以来 2,584.5 -2,185.6 -192.0

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今年以来 4,947.8 -4,172.2 -97.6

---------------------------------------------- (完)
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