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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 15:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元未见反弹，增添空头气息

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* 在1.3400欧元/美元障碍前，买单料将减少

* 在1.3400-1.3450可见企业及央行需求，亦浮现投机性获利了结交易

* 本周为美元上升趋势的关键

* 本周适逢月底；美国GDP和非农就业数据，以及欧元区CPI数据均将在本周出炉 　　*　汇价未见反弹，增添空头气息；据报在1.3450-60有庞大卖单 (完)
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