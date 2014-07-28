《汇市简讯》欧元/美元未见反弹，增添空头气息

* 在1.3400-1.3450可见企业及央行需求，亦浮现投机性获利了结交易

* 本周为美元上升趋势的关键

* 本周适逢月底；美国GDP和非农就业数据，以及欧元区CPI数据均将在本周出炉 * 汇价未见反弹，增添空头气息；据报在1.3450-60有庞大卖单 (完)