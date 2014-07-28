版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 15:40 BJT

日股业绩：日产汽车第一季集团净利和营业利润都显现增长

路透7月28日 - 日产汽车周一公布，第一季集团净利为1,121.3亿日圆，增长36.7%。预计2014/15财年获利4,050亿日圆，增长4.1%。

日产汽车称，第一季集团营业利润为1,226.1亿日圆，增长13.4%。预计2014/15财年营业利润5,350亿日圆，增长7.4%。（完）

(编译 高琦;审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐