中国债市：IRS小升，资金显宽但七天回购定盘利率居高不下

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月28日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅上行，盘中基本追随现券走势；交易员表示，消息面淡静，资金虽较为宽松，但七天回购定盘利率居高不下，且IRS上周连续下行后，技术上亦有反弹需求。
“IRS上了3-4个bp，和现券(收益率)差不多，”上海一商业银行交易员称。
他并指出，上周IRS整体下行了约20个bp，本身有反弹需求，且今日资金面的宽松并未带动资金价格明显回落，七天回购定盘利率 仍在4%附近，市场担忧下半年七天回购中枢可能不低，在3.5%-4%之间。
银行间资金市场周一回购利率大多回落，资金面趋于宽松，因上周的新股IPO申购资金今日起陆续解冻，此外对政策面的判断偏向乐观，亦有助稳定机构预期，月底前流动性料平稳。
该交易员还提到，机构亦关注明日公开市场操作是否将继续暂停正回购，如果继续暂停，对市场影响应不大，但若小量重启，IRS还有继续上行压力，“重启更表明了央行的一个态度。”
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。上周面对新股密集发行等扰动，中国央行在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.7480/3.8480 3.7737/3.8530 3.9893/4.0690 4.1900/4.2760 4.1897/4.4737
上日 3.7917/3.8975 3.7975/3.8825 4.0225/4.1075 4.2175/4.3050 4.2029/4.5229
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变动 -0.0437/-0.0495 -0.0238/-0.0295 -0.0332/-0.0385 -0.0275/-0.0290 -0.0132/-0.0492
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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