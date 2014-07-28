中国经济：上半年福建海南等五地区节能形势十分严峻，预警一级--发改委

路透北京7月28日 - 中国国家发改委周一称，通过对各地节能减排形势进行分析，并对照各地“十二五”年均节能任务，上半年福建和海南等五个地区预警等级为一级，节能形势十分严峻；而北上广深等24个地区为三级，节能工作进展基本顺利。

发改委网站刊登的新闻稿并称，为了强化能耗增速控制目标，下一步将把各地区能源消费增速纳入晴雨表预警机制。

上半年，福建、海南、青海、宁夏、新疆等五个地区预警等级为一级，陕西预警等级为二级，节能形势比较严峻；而北京、上海、广东、天津、重庆、河北、山西等24个地区预警等级为三级，节能工作进展基本顺利。

“西藏缺乏统计数据，没有进行预测。与1-5月相比，陕西由三级预警上升为二级预警，”发改委新闻稿称。

若与“十二五”节能工作进度要求相比较，上半年海南、青海、宁夏、新疆等四个地区预警等级为一级，福建、陕西等两个地区预警等级为二级。和1-5月相比，福建是由一级预警下降为二级预警。

而北京、上海、广东、天津、重庆、河北、山西等24个地区预警等级为三级。（完）

欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)