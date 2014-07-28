金属期市：伦铜涨势暂歇，因印尼铜精矿出口可望恢复

“自由港的出口实际上并不会改变全球的供给局面，它占的比重太小了。”她说。

Helen Lau表示，自由港通过出口应会向市场上提供约11万吨的铜，今年前五个月市场出现的40万吨供给不足的状况将有所缓解。

“今年下半年，供给状况应会改善一点。我预计支撑位在7,000美元，但不认为将会上涨到7,500美元的水平，因为我们仍需要考虑到中国需求在放缓。”

0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持稳在每吨7,133美元，上日曾下跌0.7%。前周铜价曾经上涨2%，为过去六周里第五次周线上涨。

上海期交所交投最活跃的9月期铜合约 下滑0.4%，报每吨50,630元人民币，自上日触及的11天高点回落。

周三将发布的美国国内生产总值(GDP)和周五的就业数据，将帮助市场评估该国经济反弹力度及美国联邦储备理事会(美联储/FED)回归传统货币政策的速度。美联储将在周二和周三召开会议。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五表示，最新一周对冲基金和基金经理人削减了期铜多头仓位。投机客将铜净多仓从逾八年高位下调了4,888口至44,107口。(完)

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