金属期市：伦铜涨势暂歇，因印尼铜精矿出口可望恢复

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“自由港的出口实际上并不会改变全球的供给局面，它占的比重太小了。”她说。
Helen Lau表示，自由港通过出口应会向市场上提供约11万吨的铜，今年前五个月市场出现的40万吨供给不足的状况将有所缓解。
“今年下半年，供给状况应会改善一点。我预计支撑位在7,000美元，但不认为将会上涨到7,500美元的水平，因为我们仍需要考虑到中国需求在放缓。”
0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持稳在每吨7,133美元，上日曾下跌0.7%。前周铜价曾经上涨2%，为过去六周里第五次周线上涨。
上海期交所交投最活跃的9月期铜合约 下滑0.4%，报每吨50,630元人民币，自上日触及的11天高点回落。
周三将发布的美国国内生产总值(GDP)和周五的就业数据，将帮助市场评估该国经济反弹力度及美国联邦储备理事会(美联储/FED)回归传统货币政策的速度。美联储将在周二和周三召开会议。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五表示，最新一周对冲基金和基金经理人削减了期铜多头仓位。投机客将铜净多仓从逾八年高位下调了4,888口至44,107口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校：艾茂林/王洋/洪曦/龚芳)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。