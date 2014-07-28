香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励

两位熟悉情况的消息人士周五透露，交通银行 已上报“实施混合所有制”的申请，若获批准，将开启国有银行试点的先河。

交通银行H股跳涨6.2%至近八个月高位，领涨恒生指数。其它中资银行也整体走升，四大国有银行H股涨幅在1-3%之间。

中国最大银行--中国工商银行 周五晚间公告称，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。该消息也进一步支撑银行股。