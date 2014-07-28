香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
两位熟悉情况的消息人士周五透露，交通银行 已上报“实施混合所有制”的申请，若获批准，将开启国有银行试点的先河。
交通银行H股跳涨6.2%至近八个月高位，领涨恒生指数。其它中资银行也整体走升，四大国有银行H股涨幅在1-3%之间。
中国最大银行--中国工商银行 周五晚间公告称，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。该消息也进一步支撑银行股。
腾讯控股 上涨3.2%。在中国银监会批准筹建深圳前海微众银行等三家国内首批试点民营银行后，中国互联网巨头--腾讯周五表示，公司将持有深圳前海微众银行30%股权。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。