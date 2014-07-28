版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 16:31 BJT

香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励

两位熟悉情况的消息人士周五透露，交通银行 已上报“实施混合所有制”的申请，若获批准，将开启国有银行试点的先河。

交通银行H股跳涨6.2%至近八个月高位，领涨恒生指数。其它中资银行也整体走升，四大国有银行H股涨幅在1-3%之间。

中国最大银行--中国工商银行 周五晚间公告称，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。该消息也进一步支撑银行股。

腾讯控股 上涨3.2%。在中国银监会批准筹建深圳前海微众银行等三家国内首批试点民营银行后，中国互联网巨头--腾讯周五表示，公司将持有深圳前海微众银行30%股权。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐