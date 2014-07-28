重发 -《全球汇市》美元涨势稍事喘息，关注重要数据和央行决议

(重发以调整段落顺序)

* 市场延续上周对美元的多头看法

* 欧元兑美元持稳在八个月低位附近

* 美联储会议、美国GDP和非农就业数据是本周关注焦点

* 欧元区通胀数据周四出炉

路透伦敦7月28日 - 美元指数周一徘徊在六个月高位附近，本周的数据和央行政策决议将决定，美元上周创下3月以来最强周线走势是否能在本周更上层楼。

欧元在亚洲时段略有企稳，但兑美元 仍在八个月低点略上方交投。若再下跌0.005美元，欧元将跌至去年9月以来最低位。今日新加坡市场适逢假期休市。

美元连续两周走强，因市场认为美国经济成长轻松超越欧洲本土，美元终将要反映等待已久的经济复苏题材。

不过美元兑欧元本月上涨2%的走势，亦使得部分市场人士获利了结的可能性升高。

“我们认为欧元/美元本周初段料将暂时喘一口气，本周后段则将再度下跌，”伦敦法国农业信贷银行(Credit Agricole)欧洲汇市策略主管Adam Myers表示。

“市场显然正在做空欧元，但未来一两天带动欧元下跌的力道看来不大，而这有可能导致部分空仓遭轧。”

欧元区将在周四公布通胀数据，而在这之前德国料将公布稳步下滑的区域及全国通胀数据；目前欧元区通胀率处于令欧洲央行决策官员不安的水准。

另一个重要数据是周五公布的美国非农就业报告。近几日美联储主席叶伦和其他决策层的表态，令周三美联储会议声明的预期降温。

欧洲周一公布的唯一重要数字是信贷和货币供给。欧元在欧洲早盘持稳在1.3431美元。

“在美国就业数字和美联储会议前，市场观望情绪浓厚。”法国兴业银行驻东京外汇部门主管Kyosuke Suzuki说。

**叶伦**

周三数据料显示美国第二季GDP环比年率增长3.2%，高于第一季的2.9%。7月非农就业人口预计将增加23.1万人，6月时为增加28.8万人。

叶伦本月表示，如果就业市场继续改善，美联储可能会比预期更早加息。多数分析师预计美联储将在明年下半年开始加息。

美元指数 持稳于81.045，周五曾触及81.084的高位，为2月初迄今高点。本月至今以来，美元指数已经上涨了1.6%，有望录得1月以来最高月度涨幅。

美元兑日圆 持稳于101.81。

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，7月22日止当周汇市投机客增加对美元的多头押注。

不过美国公债收益率(殖利率)仍维持在近期低点，指标10年期公债收益率 亚洲盘中报在2.478%，距离周五美国收盘价2.469%不远。10年期美债收益率仍远低于3%的事实，意味着押注美元投资人并不是受到美国经济前景实质变化的牵引。

巴克莱分析师表示，本周美国公布的数据将挑战这样的看法。

巴克莱分析师在致客户报告中表示，“整体而言，我们预期数据将会表现相对优异，这料将在本周给予美元进一步支撑。”

“我们预期美联储不会做出任何出乎意料的决定，料将宣布进一步缩减购债100亿美元。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3434 1.3429 +0.04 -2.26 1.3745

美元/日圆 101.87 101.82 +0.05 -3.26 105.30

欧元/日圆 136.87 136.73 +0.10 -5.37 144.63

美元/瑞郎 0.9044 0.9047 -0.03 +1.30 0.8928

英镑/美元 1.6975 1.6972 +0.02 +2.53 1.6556

美元/加元 1.0812 1.0810 +0.02 +1.81 1.0620

澳元/美元 0.9390 0.9393 -0.03 +5.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8532 0.8551 -0.22 +3.97 0.8206

欧元/瑞郎 1.2151 1.2149 +0.02 -0.98 1.2271

欧元/英镑 0.7913 0.7907 +0.08 -4.63 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1509 9.1562 -0.06 +3.43 8.8474

美元/挪威克朗 6.2233 6.2215 +0.03 +2.59 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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