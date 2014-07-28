欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因穆迪调升该国评级

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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葡萄牙十年期公债收益率 开低3个基点，报3.63%。
希腊十年期公债收益率开低约8个基点，报5.90%，因投资者预计穆迪周五发布报告时也将上调希腊评级。德国商业银行预计希腊评级将被调升两个级距。
德国十年期公债收益率 小升1个基点至1.15%。
西班牙十年期公债收益率 持平在2.54%，意大利十年期公债收益率 亦持平在2.72%。
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 高琦 审校 龚芳)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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