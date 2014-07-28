欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因穆迪调升该国评级

葡萄牙十年期公债收益率 开低3个基点，报3.63%。

希腊十年期公债收益率开低约8个基点，报5.90%，因投资者预计穆迪周五发布报告时也将上调希腊评级。德国商业银行预计希腊评级将被调升两个级距。

德国十年期公债收益率 小升1个基点至1.15%。

西班牙十年期公债收益率 持平在2.54%，意大利十年期公债收益率 亦持平在2.72%。

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