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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 16:15 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月28日

路透伦敦7月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存                变动
    铜           150,900              -1,700
    锡            11,775                持平
    铅           214,425                -100
    锌           651,850              -2,050
    铝         4,977,225             +64,000
    镍           311,802                -354
    铝合金        34,740                持平
    NASAAC        61,420                -400
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数据     库存分布        品  库存数据          库存分布
 种                               种                    
 铜  <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-  铅  MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
     >            GRD>                                  
 铝  <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-  锡  MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
     >            GRD>                                  
 锌  <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-  铝  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
     >            GRD>            合                    
                                  金                    
 镍  <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-  NA  MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
     >            GRD>            SA                    
                                  A                     
   
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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