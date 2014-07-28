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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 16:27 BJT

亚洲橡胶：东京期胶小涨，但油价下滑和中国库存上升令涨幅受限

路透曼谷7月28日 - 东京期胶周一收高，因日圆走软，但交易员称，由于油价下滑，且中国橡胶库存上升，令橡胶市场承压。

东京工业品交易所(TOCOM)指标1月期胶 上涨0.5日圆，结算价报每公斤206.5日圆。

美元指数周一徘徊在近六个月高位，美元/日圆交投于101.81附近。

上海期交所橡胶库存较上周五增加0.2%。主力1月橡胶合约 下跌50元人民币，收报每吨15,605元。

新加坡SICOM的8月期胶 最新报每公斤169.7美分，上涨0.9美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 艾茂林)
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