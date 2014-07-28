《路透晚报》--7月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收涨至六个月最高收位，博彩类股表现出色

日本股市日经指数触及六个月收盘高位，受企业获利好转的期望提振。博彩类股表现出色，因有媒体报导称，日本可能在2020年夏季奥运会之前开设新的赌场。指标日经指数上涨0.5%至15,529.40点，为1月23日以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.4%，至1,286.07点，市场成交清淡。

--中国股市：沪综指收升2.4%至七个半月新高，有色金属、银行板块继续发力

中国股市沪综指大幅收升2.4%并创七个半月新高。今日有色金属、银行板块继续发力，带动大盘连续第五日上涨。分析师指出，市场依然延续了主板强势的格局，股指突破前期密集区后方向逐渐明朗，后市料将延续震荡上行，但短线不排除出现高位震荡。

沪综指收报2,177.948点，涨51.334点或2.41%，创逾四个月最大单日涨幅，此前收盘高点为去年12月13日的2,196.07点；上证A股今日成交1,802亿元人民币，上交易日为1,113亿元，此前成交金额高点为去年9月11日1,954亿元。

--香港股市：恒指收创逾三年高位，受交通银行消息激励

香港股市恒生指数收在逾三年高位，中资银行股跳涨，因之前路透报导称以资产计中国第五大银行--交通银行已上报实施混合所有制申请。恒生指数收高0.9%至24,428.63点，为2010年11月以来最高。恒生国企指数攀升0.7%，创12月11日以来最高收位。

--全球汇市：美元涨势稍事喘息，关注重要数据和央行决议

美元指数徘徊在六个月高位附近，本周的数据和央行政策决议将决定，美元上周创下3月以来最强周线走势是否能在本周更上层楼。美元指数持稳于81.045，欧元/美元报1.3434，美元/日圆报101.87，欧元/日圆报136.87。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，因穆迪调升该国评级

葡萄牙公债收益率下滑，此前穆迪将该国债信评级上调，不认为该国最大银行的问题将蔓延。穆迪投资者服务公司周五调升葡萄牙政府债券评级，从"Ba2"升至"Ba1"，因预期该国的财务整顿将继续按计划推进。葡萄牙十年期公债收益率开低3个基点，报3.63%。德国10年期公债收益率小升1个基点至1.15%。

--国际油市：布兰特原油跌至108美元下方，因加沙地带交火有所减弱

布兰特原油期货跌至每桶108美元下方，因以色列与哈马斯伊斯兰激进分子在加沙地带的交火有所减弱，但一些分析师称跌幅可能有限。0841GMT，布兰特原油9月合约跌0.64美元，报每桶107.75美元。美国原油9月合约跌0.61美元，报101.48美元，

--金属期市：伦铜涨势暂歇，因印尼铜精矿出口可望恢复

伦敦期铜开盘持平，因有消息称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司将恢复印尼的铜精矿出口，之前出口陷入长达六个月的停顿。伦铜上周上扬2%。

0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨3.25美元，报7,128.25美元。上海期交所交投最活跃的9月期铜合约下滑0.4%，报每吨50,630元人民币。

--美元走强令金价下滑，但仍守在1,300美元上方