《RUSSELL专栏》铁矿石三巨头身处量价最佳平衡点，如何保持是关键

官方数据所没有显现的是铁矿石的品级，据信中国产出的铁矿石品级持续下滑，目前平均含铁量可能接近20%，远低于全球铁矿石标准的约62%。

根据麦格理本月发表的研究报告，以当前的价格来看，中国产出中约有三分之一是赔本生产。

麦格理估计，中国1-5月铁矿石产出实际下滑3%，近几个月更是加速减产。

报告指出，今年1-5月，国内产出相当于62%含铁量等级的铁矿石减产规模总计在3,000-5,000万吨。

中国海关数据显示，今年1-6月铁矿石进口成长19%，而上述报告有助于提供相关解释。

数据同时显示三大矿商的影响力，其中来自澳洲的进口成长33.3%，自巴西进口成长14.5%。

当前市场情势显示，铁矿石价格难以涨破每吨100美元。若升破100美元，中国业者将会重启产出，同时也会激励其他国家规模较小业者回归。

目前尚不明朗的是，随着澳洲及巴西扩大供给、以及西非几个矿脉开出新产能冲击市场，价格会跌到多低。