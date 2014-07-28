《RUSSELL专栏》铁矿石三巨头身处量价最佳平衡点，如何保持是关键

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
官方数据所没有显现的是铁矿石的品级，据信中国产出的铁矿石品级持续下滑，目前平均含铁量可能接近20%，远低于全球铁矿石标准的约62%。
根据麦格理本月发表的研究报告，以当前的价格来看，中国产出中约有三分之一是赔本生产。
麦格理估计，中国1-5月铁矿石产出实际下滑3%，近几个月更是加速减产。
报告指出，今年1-5月，国内产出相当于62%含铁量等级的铁矿石减产规模总计在3,000-5,000万吨。
中国海关数据显示，今年1-6月铁矿石进口成长19%，而上述报告有助于提供相关解释。
数据同时显示三大矿商的影响力，其中来自澳洲的进口成长33.3%，自巴西进口成长14.5%。
当前市场情势显示，铁矿石价格难以涨破每吨100美元。若升破100美元，中国业者将会重启产出，同时也会激励其他国家规模较小业者回归。
目前尚不明朗的是，随着澳洲及巴西扩大供给、以及西非几个矿脉开出新产能冲击市场，价格会跌到多低。
必和必拓、力拓以及淡水河谷目前可谓持盈保泰，但其削减成本的好处在未来恐难再现，亦会其获利成长不只会与开采量有关，也将会受到价格的影响。(完) (译文审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。