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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 16:33 BJT

全球贵金属：7月25日SPDR黄金与iShares白银持仓均不变

路透7月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五持仓较周四持平，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 持仓同期亦保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,780,077.8 7月25日 25,780,077.8 7月24日 0 0.00%

iShares 321,977,950.5 7月25日 321,977,950.5 7月24日 0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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