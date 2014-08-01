港股业绩：中国海外上半年核心利润升34%，房地产调控短期难全面放松

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透香港8月1日 - 以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展 周五宣布，上半年核心利润按年增长33.7%，受惠物业销售和租金收益增长。公司相信，中国房地产调控短期不会全面放松，但行业加速整合，对公司而言将是机会大于挑战。
截至6月底止半年中国海外的净利按年升18%至130.2亿港元；扣除投资物业重估收益因素后的核心利润为107.9亿港元。
中国海外主席郝建民在业绩报告中称，＂上半年在严峻的市场环境下集团的整体销售尚算不错，证明集团全国布局战略及在城市内核心地段开发精品住宅的策略是正确的。＂
虽然近期内地个别城市的房地产调控政策略有松动，但郝建民预期，短期内政策仍不会全面放松，所以房地产行业仍面对较大挑战，加上国内外流动性紧张，将加速行业整合，淘汰一些管理能力较差，财务实力较弱及借贷偏高的开发商、
＂如此形势对集团而言，机会大于挑战。＂他说。
中国海外上半年的合同销售额累计为730.4亿港元，完成全年目标1,400亿港元的52%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5