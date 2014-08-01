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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 12:30 BJT

港股业绩：中国海外上半年核心利润升34%，房地产调控短期难全面放松

路透香港8月1日 - 以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展 周五宣布，上半年核心利润按年增长33.7%，受惠物业销售和租金收益增长。公司相信，中国房地产调控短期不会全面放松，但行业加速整合，对公司而言将是机会大于挑战。

截至6月底止半年中国海外的净利按年升18%至130.2亿港元；扣除投资物业重估收益因素后的核心利润为107.9亿港元。

中国海外主席郝建民在业绩报告中称，＂上半年在严峻的市场环境下集团的整体销售尚算不错，证明集团全国布局战略及在城市内核心地段开发精品住宅的策略是正确的。＂

虽然近期内地个别城市的房地产调控政策略有松动，但郝建民预期，短期内政策仍不会全面放松，所以房地产行业仍面对较大挑战，加上国内外流动性紧张，将加速行业整合，淘汰一些管理能力较差，财务实力较弱及借贷偏高的开发商、

＂如此形势对集团而言，机会大于挑战。＂他说。

中国海外上半年的合同销售额累计为730.4亿港元，完成全年目标1,400亿港元的52%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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