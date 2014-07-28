欧元/美元：上周整周承压--2012-2014年上升趋势已弃守，市场一路卖出至1.3424美元的200周均线。若在1.3565美元下降趋势下方，则汇价仍将维持偏空局面。在当前水准附近，亦可见1.3391/1.3385的55个月均线，以及月线图上云区的底部。若收在1.3385以下，料将促使汇价走贬，并将引发汇价自2013年11月底位1.3295一路跌向1.3020/00，后者为自2012年7月低位1.2042美元起涨的50%回档位。