中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦7月28日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周整周承压--2012-2014年上升趋势已弃守，市场一路卖出至1.3424美元的200周均线。若在1.3565美元下降趋势下方，则汇价仍将维持偏空局面。在当前水准附近，亦可见1.3391/1.3385的55个月均线，以及月线图上云区的底部。若收在1.3385以下，料将促使汇价走贬，并将引发汇价自2013年11月底位1.3295一路跌向1.3020/00，后者为自2012年7月低位1.2042美元起涨的50%回档位。
欧元/英镑：市场上周一路抛售至下降轨道底部后，汇价反弹回升。迄今弹升力道不强，似乎无法攻克20日均线0.7930英镑。事实上，自3月中旬以来，汇价仅数度略微站上上述均线。然而，日线图上相对强弱指标(RSI)出现三重背离，意味着目前下跌动能已耗尽。我们留意到可能形成的下降楔型及汇价收在0.7930上方，应足以促使汇价升向0.7991的2014年下降趋势，我们预计这波升势将在该处宣告失败。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3435 1.3429 +0.04 -2.26 1.3745
美元/日圆 101.87 101.82 +0.05 -3.26 105.30
欧元/日圆 136.89 136.73 +0.12 -5.35 144.63
美元/瑞郎 0.9042 0.9047 -0.06 +1.28 0.8928
英镑/美元 1.6977 1.6972 +0.03 +2.54 1.6556
美元/加元 1.0811 1.0810 +0.01 +1.80 1.0620
澳元/美元 0.9390 0.9393 -0.03 +5.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8534 0.8551 -0.20 +4.00 0.8206
欧元/瑞郎 1.2150 1.2149 +0.01 -0.99 1.2271
欧元/英镑 0.7911 0.7907 +0.05 -4.65 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1494 9.1562 -0.07 +3.41 8.8474
美元/挪威克朗 6.2250 6.2215 +0.06 +2.62 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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