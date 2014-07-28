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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 17:16 BJT

台湾汇市：台币实质交易偏升，出口商美元卖盘主导

* 月底出口商美元卖压主导盘势
    * 留意中国股、汇双涨效应
    * 明日实质交易区间暂看29.950-29.990

    路透台北7月28日 - 台币兑美元  周一微幅收低。汇银人士指出，月底出口商美元卖盘主
导走势，且人民币兑美元 走强，令实质交易略有偏强，惟央行终场没收升幅以贬值作收。
    
    汇银人士表示，近日台币缺乏明确走向，一般预料美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三政策会议不会有
出乎意料之举，且周五非农就业数据公布的影响性要到下周一才会反映，因此台币实质交易区间应该难见明显
变动。
    
     〞地缘政治变数让美联储不敢轻举妄动，(台币)还是会在区间耗下去。〞一位外商银交易主管说。
    
    另一外商银行交易员则指出，台币在央行力求稳定的大框架下，预料实质交易价位在月底前难以脱离29.9
50-29.990。此外，这几天是企业股利发放的空窗期，因此也难见到外资有较明显的动向。
    
    他表示，近期中国股市出现较明显的涨幅，人民币兑美元也偏升，是否带动资金新一轮流入中国，并牵动
台币表现，有待进一步观察。    
      
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略有缩小，一个月天期
报价在-0.025/-0.015，先前在-0.030/-0.020。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.940/29.96
0左右，上日纽约盘收在29.940。
        
    台币今日主要交易区间在29.963-29.987，上日交易区间主要在29.975-29.987。交易员预估明日主要交易
区间在29.950-29.990。    
    
    台湾股市周一收盘小跌0.2%，大盘指数虽然变动不大，但表现明显逊于多数区域股市的涨势。[TW-STX-LZ
T]外资及陆资在台股买超26.47亿台币，再转为买超。    
                
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    7/28(一)：美国标售两年期公债；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)。
    7/29(二)：美国标售五年期公债；美国7月消费者信心指数；美国Redbook连锁店销售；美联储联邦公开市
场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(为期二日)，日本央行审议委员石田浩二会见当地企业领袖；英国央
行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话。
    7/30(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。美国抵押贷款市场指、再融资指数；美国
ADP民间就业岗位；美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区7月企业景气指数；德国7月就业数据
；欧元区7月通胀率初值；欧元区6月失业率。
    7/31(四)：美国一周初请失业金人数；美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)；日本央行审议委
员木内登英对当地商界领袖发表讲话。    
    8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费者信心指数7月终
值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数；中国7月官方制造业PMI；中国7月汇丰制造业PMI。            
    

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期         -0.160/-0.135       -0.165/-0.150
 (完)
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