台湾汇市：台币实质交易偏升，出口商美元卖盘主导

* 月底出口商美元卖压主导盘势 * 留意中国股、汇双涨效应 * 明日实质交易区间暂看29.950-29.990 路透台北7月28日 - 台币兑美元 周一微幅收低。汇银人士指出，月底出口商美元卖盘主 导走势，且人民币兑美元 走强，令实质交易略有偏强，惟央行终场没收升幅以贬值作收。 汇银人士表示，近日台币缺乏明确走向，一般预料美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三政策会议不会有 出乎意料之举，且周五非农就业数据公布的影响性要到下周一才会反映，因此台币实质交易区间应该难见明显 变动。 〞地缘政治变数让美联储不敢轻举妄动，(台币)还是会在区间耗下去。〞一位外商银交易主管说。 另一外商银行交易员则指出，台币在央行力求稳定的大框架下，预料实质交易价位在月底前难以脱离29.9 50-29.990。此外，这几天是企业股利发放的空窗期，因此也难见到外资有较明显的动向。 他表示，近期中国股市出现较明显的涨幅，人民币兑美元也偏升，是否带动资金新一轮流入中国，并牵动 台币表现，有待进一步观察。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价略有缩小，一个月天期 报价在-0.025/-0.015，先前在-0.030/-0.020。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.940/29.96 0左右，上日纽约盘收在29.940。 台币今日主要交易区间在29.963-29.987，上日交易区间主要在29.975-29.987。交易员预估明日主要交易 区间在29.950-29.990。 台湾股市周一收盘小跌0.2%，大盘指数虽然变动不大，但表现明显逊于多数区域股市的涨势。[TW-STX-LZ T]外资及陆资在台股买超26.47亿台币，再转为买超。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/28(一)：美国标售两年期公债；美国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)。 7/29(二)：美国标售五年期公债；美国7月消费者信心指数；美国Redbook连锁店销售；美联储联邦公开市 场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(为期二日)，日本央行审议委员石田浩二会见当地企业领袖；英国央 行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话。 7/30(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。美国抵押贷款市场指、再融资指数；美国 ADP民间就业岗位；美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区7月企业景气指数；德国7月就业数据 ；欧元区7月通胀率初值；欧元区6月失业率。 7/31(四)：美国一周初请失业金人数；美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)；日本央行审议委 员木内登英对当地商界领袖发表讲话。 8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费者信心指数7月终 值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数；中国7月官方制造业PMI；中国7月汇丰制造业PMI。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.037 30.035 29.960-30.037 30.037 5.54 7.07 元太外汇经纪公司 30.036 30.033 29.963-30.036 30.033 3.03 3.13 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.160/-0.135 -0.165/-0.150 (完)