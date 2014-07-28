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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 17:37 BJT

更新版 1-日股业绩：日产汽车第一季获利劲增，得益于美国和中国销量上升

根据TrueCar数据，4月-6月期间，日产为每辆汽车提供的销售激励奖金平均为2,323美元，是日系厂商中最高的。不过在过去几个月，这个数字一直在下降。

上一财年，日产公布营业利润率为4.8%，在日系厂商中排名最低。该公司力图提升全球市场份额而快速扩张，导致成本上升并挤压了获利。

日产汽车股价周一在业绩公布前收涨0.8%，日经指数 上涨0.5%。今年迄今，日产汽车已经上涨了13%，同期表现超出日经指数的5%跌幅。(完) (编译/审校 高琦/洪曦/王洋)
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