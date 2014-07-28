更新版 1-日股业绩：日产汽车第一季获利劲增，得益于美国和中国销量上升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
根据TrueCar数据，4月-6月期间，日产为每辆汽车提供的销售激励奖金平均为2,323美元，是日系厂商中最高的。不过在过去几个月，这个数字一直在下降。
上一财年，日产公布营业利润率为4.8%，在日系厂商中排名最低。该公司力图提升全球市场份额而快速扩张，导致成本上升并挤压了获利。
日产汽车股价周一在业绩公布前收涨0.8%，日经指数 上涨0.5%。今年迄今，日产汽车已经上涨了13%，同期表现超出日经指数的5%跌幅。(完) (编译/审校 高琦/洪曦/王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。