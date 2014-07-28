路透基点：光明食品8亿美元收购贷款行将完成，约10家银行参与--TRLPC

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下基点报导，中国国有企业--光明食品(集团)有限公司可能已近完成6亿欧元(8亿美元)融资，有约10家银行参贷。此次贷款用于支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的多数股权。

消息人士称，参贷银行预计包括中国银行(香港)、巴克莱、法国巴黎银行、恒生银行、汇丰、荷兰国际集团、摩根大通、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。

该笔融资将是一笔三年期子弹式贷款，综合收益在200个基点以下。

光明食品5月27日向银行发出邀约，贷款形式为一年或三年期的子弹式贷款。

超过20家银行提交了建议书，一些要求定价在200个基点以上，因较高的杠杆率，预计杠杆率为约七倍。

光明食品这笔新收购贷款的条款料将与2012年10月的一笔8.5亿美元贷款类似。2012年的贷款是用来支持光明收购英国谷物类食品制造商Weetabix的多数股权。

2012年贷款案包括5.5亿美元三年期贷款，参贷行包括中国银行、国家开发银行、汇丰、澳洲国民银行、荷兰合作银行和苏格兰皇家银行，以及支持债券发行的3亿美元一年期过桥贷款，由汇丰、荷兰合作银行和苏皇提供。这笔三年期贷款的综合收益为230个基点，一年期过桥贷款最高支付150个基点。

光明食品5月宣布，将从英国私募股权投资公司Apax Partner收购乳品企业Tnuva的56%股权。光明食品未透露交易额，但Tnuva另一大股东--Mivtach Shamir Holdings称，交易对Tnuva的估值约为25亿美元。

Tnuva总部位于特拉维夫，产品包括乳制品、禽蛋制品、肉制品等，2013年营收为71.7亿谢克尔(20.5亿美元)。

根据一份路透报导，光明食品将向Apax支付略低于10亿美元的现金获得其56%股权，并将继承后者总计19亿谢克尔的银行贷款。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)