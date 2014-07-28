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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 17:16 BJT

新兴汇市：菲律宾披索下跌，其它多数亚币也大都回吐稍早涨幅

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最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.84 101.82 -0.02 +3.38 105.28

坡元 1.2413 1.2422 +0.07 +1.76 1.2632

台币 30.037 30.035 -0.01 -0.29 29.950

韩元 1025.70 1025.90 +0.02 +2.90 1055.40

泰铢 31.79 31.82 +0.09 +3.37 32.86

菲律宾披索 43.37 43.28 -0.21 +2.37 44.40

印尼卢比 11575.00 11575.00 +0.00 +5.05 12160.00

印度卢比 60.11 60.10 -0.01 +2.82 61.80

马币 3.1730 3.1745 +0.05 +3.23 3.2755

人民币 6.1865 6.1915 +0.08 -2.14 6.0539

(完)

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(编译 高琦/龚芳; 审校 艾茂林)
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