台湾债市：RP利率略靠向区间高位，受月底紧缩因素影响

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透台北7月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三略靠向区间高位。交易员表示，受月底资金紧缩因素影响，银行端资金流动性降低，加以今日投信端无预警大额提解资金，令RP利率略向区间高位靠拢，部分票券商RP成交利率区间高位亦稍有上移。
一证券商资金调度人士指出，月底资金情势略有偏紧，银行端保守操作令资金流动性略显不足，而市场揣测因应现金股利发放调度，投信端货币型基金遭到法人客户提解，以致RP成交利率稍有微扬，料月底过后RP利率就会回归既有区间低位。
〞投信端都没事先预告就大走钱。〞另一证券商交易员说。
此外，一票券商交易员指出，银行端及投信端月底资金调度趋紧，预计今、明两天区间高位成交比重将稍有提高。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.56%；区间高位均较上日微扬。
今日公司债交割有F-贸联 2亿台币。
本周其他交易日公债/公司债/转换公司债发行暂有：周四士开 6亿、台耀 5亿台币、20年期公债预定发行300亿台币；周五华立 10亿台币转换公司债。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。