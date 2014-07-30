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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 11:52 BJT

台湾债市：RP利率略靠向区间高位，受月底紧缩因素影响

路透台北7月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三略靠向区间高位。交易员表示，受月底资金紧缩因素影响，银行端资金流动性降低，加以今日投信端无预警大额提解资金，令RP利率略向区间高位靠拢，部分票券商RP成交利率区间高位亦稍有上移。

一证券商资金调度人士指出，月底资金情势略有偏紧，银行端保守操作令资金流动性略显不足，而市场揣测因应现金股利发放调度，投信端货币型基金遭到法人客户提解，以致RP成交利率稍有微扬，料月底过后RP利率就会回归既有区间低位。

〞投信端都没事先预告就大走钱。〞另一证券商交易员说。

此外，一票券商交易员指出，银行端及投信端月底资金调度趋紧，预计今、明两天区间高位成交比重将稍有提高。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.56%；区间高位均较上日微扬。

今日公司债交割有F-贸联 2亿台币。

本周其他交易日公债/公司债/转换公司债发行暂有：周四士开 6亿、台耀 5亿台币、20年期公债预定发行300亿台币；周五华立 10亿台币转换公司债。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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