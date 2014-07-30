台湾债市：五年券殖利率早盘微扬，反应两年期定存单标售金额倍增

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透台北7月30日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三早盘微扬。交易商认为，早盘短券端反应央行调高两年期定存单标售金额倍增至200亿台币，带动五年公债103/10殖利率略有走扬。
他们指出，此前央行调高一年期存单标售金额至1,200亿台币，也是短期带动短券殖利率微幅走高，预料这次两年期存单标售金额倍增对市场影响也是短暂的，毕竟只是增加100亿台币，市场胃纳量应该可以吸收。
“今天是反应两年期NCD加码100亿，市场预期央行升息。”一位证券交易员说。
另有外银交易员提及，随着美国经济景气偏向乐观，目前市场仍谨慎看待美国FOMC利率决策会议，并观察稍后午间标售的30年券得标利率若大致符合预期，则长券端的影响亦大致反应。
台湾央行周二宣布将在本月将每月例行的两年期存单标售金额，由现行100亿台币增加至200亿台币。分析师认为，央行有次序的回收市场资金，下一步的动作就是升息。
路透调查周二显示，考量30年长债需求或较20年公债略低，加上30年长债发行筹码略多，周三午间标售的30年期公债103/12 得标利率将较上次同年期得标利率2.039%走高约26-31基点，料将落在2.30-2.35%间。
美国公债价格周二上涨，今日标售的五年期公债需求稳健，而公债收益率曲线趋平，收益率差为五年来最低，市场静待本周稍后美国将公布的重要经济数据以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的货币政策声明。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.185-1.20%
本地时间10:09时最新报价：
• 103/10期殖利率升1.40基点报1.1940%。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。