台湾新债：法国东方汇理银行20年期零息债以IRR 4.5%定价--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月28日 - 两位消息人士周一表示，法国东方汇理银行 在台湾将发行的固定利率/零息债券两档20年期美元债已经定价，其中固定利率债以4.0%定价，零息债则以IRR(内部报酬率)4.5%定价，均与询价利率相同。
两名消息人士均指出，两档美元债各发行1.35亿美元，总额共2.7亿美元。此前一名消息人士对路透表示，这两档债券预计8月中旬在台湾柜买中心正式挂牌交易。
针对路透查询，法国东方汇理银行台北分行称对此案暂时没有评论。
此前法国第二大银行--法国兴业银行 亦在台湾发行固定利率及零息两档20年期美元债，分别以4.1%及4.5%定价，两档共发行6.05亿美元。 (完)
台湾近期国际板债券发行一览请见 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。