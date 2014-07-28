台湾新债：法国东方汇理银行20年期零息债以IRR 4.5%定价--消息

路透台北7月28日 - 两位消息人士周一表示，法国东方汇理银行 在台湾将发行的固定利率/零息债券两档20年期美元债已经定价，其中固定利率债以4.0%定价，零息债则以IRR(内部报酬率)4.5%定价，均与询价利率相同。

两名消息人士均指出，两档美元债各发行1.35亿美元，总额共2.7亿美元。此前一名消息人士对路透表示，这两档债券预计8月中旬在台湾柜买中心正式挂牌交易。

针对路透查询，法国东方汇理银行台北分行称对此案暂时没有评论。

此前法国第二大银行--法国兴业银行 亦在台湾发行固定利率及零息两档20年期美元债，分别以4.1%及4.5%定价，两档共发行6.05亿美元。 (完)