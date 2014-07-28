《中国债市每日综述》现券收益率略走升，股债跷跷板效应扰动但方向仍不明

* 现券收益率小幅上涨，股债跷跷板效应产生扰动

* 资金继续向宽，但回购利率回落幅度有限

* 市场整体交投方向仍不够明朗

* 关注宏观政策进一步动向及一级市场需求

路透上海7月28日 - 中国银行间市场周一现券收益率及IRS(利率互换)均略上涨。交易员表示，当前流动性逐步趋于宽松，但资金利率回落尚不明显，而今日股市放量大涨，股债跷跷板效应扰动下现券略承压，但并不足以成为决定债市走势主因。

交易员并指出，市场整体交投方向仍不够明朗，在资金面有望继续宽松预期下，机构多关注进一步宏观政策动向及一级市场需求如何。

“今天主要还是获利了结盘吧，没有明确利好和利空，股市也有影响的，但决定不了市场走势啊，预期资金还会进一步松，收益率应该还有下的空间。”上海一银行交易员称。

上海另一银行交易员则表示，收益率基本上还在小幅波动，比昨天略微上来点，虽然资金还是比较宽，但是利率本身还没有完全下来，市场有点没有方向，不过今天股市大涨如果是因为基本面好转而向好，对债市或是个利空。

中国股市沪综指周一大幅收升2.4%并创七个半月新高。今日有色金属、银行板块继续发力，带动大盘连续第五日上涨。分析师指出，市场依然延续了主板强势的格局，股指突破前期密集区后方向逐渐明朗，后市料将延续震荡上行，但短线不排除出现高位震荡。

对于未来市场走势，交易员表示，市场主线并不够明朗，“现在主要还盯着资金和一级市场需求，往后再看看吧， 不行就先落袋为安。”上海另一银行交易员称。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅上行，盘中基本追随现券走势；交易员表示，消息面淡静，资金虽较为宽松，但七天回购定盘利率居高不下，且IRS上周连续下行后，技术上亦有反弹需求。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.072元，较上日结算价跌0.106元，或0.11%。剩余期限约9.49年的国开行固息债140205最新成交在 5.2150%，上日尾盘在5.1600%。

**资金面趋于宽松**

银行间资金市场周一回购利率大多回落，资金面趋于宽松，因上周的新股IPO申购资金今日起陆续解冻，此外对政策面的判断偏向乐观，亦有助稳定机构预期，月底前流动性料平稳。

交易员认为，今日资金需求相对集中于跨月的七天期品种，因此下行幅度也相对有限，而14天以上的中长期资金需求有限。

“今天不是有（IPO申购资金）解冻的嘛，挺松了，而且月底存款也开始补上来了。”华东一银行交易员称。

她并表示，上周五有关更多银行已进行PSL（抵押补充贷款)操作的传言，虽然最后没有得到确认，但对于市场信心仍有不小的提升作用。

上海一银行交易员则谈到，上周央行在资金偏紧情况下，暂停正回购操作，亦向市场释放了正面信息，尽管本周公开市场到期量有所回升，正回购亦可能重启，但操作量料仍保持温和，小幅净投放状态不太可能生变。

上述华东的银行交易员指出，“（本周正回购）有可能重启，但也不会净回笼，月底敏感时点，不必要做特别大的动作，引起市场恐慌。”

路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元人民币，超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期，本轮新股的冻结资金将于周一和周二分别解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,045.18亿元，较上周五的7,251.69亿元增超一成；其中，隔夜品种成交6,647.37亿元，上周五为5,889亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3341 3.3698 -3.57 6,647.37

七天 4.0330 4.1183 -8.53 1170.40

14天 4.5977 4.9054 -30.77 122.10

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0250 4.9700 -394.50 2,769.63

七天 3.9500 4.0200 -7.00 281.38

14天 4.1600 4.5750 -41.50 26.07

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3800 3.4200 -4.00 --

七天 4.0800 4.1000 -2.00 --

14天 4.6000 5.1000 -50.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3040 3.3480 -4.40 --

七天 4.0130 4.0810 -6.80 --

三个月 4.7465 4.7465 +0.00 --