中港个股：中国南车签订若干项重大合同，合计金额约为118亿元人民币

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 中国铁路交通运输装备制造商--中国南车股份有限公司 周一发布公告称，近日签订了若干项重大合同，合计金额约为118亿元人民币，上述重大合同总金额约占公司中国会计准则下2013年营业收入的12.1%。
其中包括，公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约46.2亿元的动车组修理合同，与温州幸福轨道交通股份有限公司签订了约10.3亿元的地铁车辆销售合同。
另公司全资子公司南车株洲电机有限公司与新疆金风科技股份有限公司签订了约23亿元人民币的风力发电机销售合同。
其他包括客车修理合同、货车销售修理合同、地铁车辆销售合同及风力发电机组销售合同等。
中国南车A股周一收报5.25元，升1.74%；H股收报6.96港元，跌1.28%。
欲了解公告详情，进一步点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。