中港个股：中国南车签订若干项重大合同，合计金额约为118亿元人民币

路透北京7月28日 - 中国铁路交通运输装备制造商--中国南车股份有限公司 周一发布公告称，近日签订了若干项重大合同，合计金额约为118亿元人民币，上述重大合同总金额约占公司中国会计准则下2013年营业收入的12.1%。

其中包括，公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约46.2亿元的动车组修理合同，与温州幸福轨道交通股份有限公司签订了约10.3亿元的地铁车辆销售合同。

另公司全资子公司南车株洲电机有限公司与新疆金风科技股份有限公司签订了约23亿元人民币的风力发电机销售合同。

其他包括客车修理合同、货车销售修理合同、地铁车辆销售合同及风力发电机组销售合同等。

中国南车A股周一收报5.25元，升1.74%；H股收报6.96港元，跌1.28%。

欲了解公告详情，进一步点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)