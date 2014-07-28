中国能源：中石油称中缅天然气管道累计向中国输气18.7亿立方米

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 中国石油天然气集团公司称，中缅天然气管道（境外段）运行一年来，累计向中国国内输气18.7亿立方米。
周一刊登在中国石油集团网站上的新闻稿显示，中缅天然气管道（境外段）共为缅甸下载天然气6，000万立方米，为当地经济社会提供了新动力。
目前，天然气管道在缅甸皎漂、曼德勒和仁安羌3个下载点分输的天然气，大部分用于燃气发电，另一部分供给工业用户。
中缅天然气管道干线全长2,520公里，缅甸段793公里，国内段1,727公里。去年7月28日，中缅天然气管道开始向国内供气，缅甸天然气从缅甸南坎站进入中国境内的瑞丽站。（完） (发稿 谢衡; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。