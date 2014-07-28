CNH动态：离岸即期创逾4个月新高，受中国经济及结汇推动

路透香港7月28日 - 离岸人民币现汇 周一继续走升，受近期中国宏观经济数据转好及结汇力量推动，在岸及离岸汇价双双升至逾四个月高点。离岸汇价继续停留在6.18上方，市场看多人民币气氛在持续。

“中国近期的GDP和PMI数据都超过市场预期，另外是国内购汇分红已完结，而结汇需求并未减少，且人民币息率一直较高，这些因素都推动了人民币近期往上走。“一位中资大行交易员称。

他并表示，中国A股新股申购亦吸引更多QFII投资进入国内市场,这也导致了离岸人民币市场的流动性持续较紧。

亦有市场人士认为，随着人民币跨境流动规模和频率的显着提升，预计下半年CNH市场流动性会维持紧平衡。

路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元人民币，本轮新股的冻结资金将于周一和周二分别解冻。中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.95%，上日该期限加权平均利率为4.1183%。

反映资金面的一天期掉期点子 4.52/6.52，上日在4.8。

本地时间下午5:45时，离岸人民币现汇 报6.1835，盘中最高至6.1829，为3月25日6.1817以来最高。

招商证券宏观研究主管谢亚轩周一表示，预计近一段时间内，人民币兑美元汇率在6-6.3区间波动，人民币汇率已接近均衡水平，更进一步升或者贬都不符合现在政策取向，未来一段时间，要观察美联储政策等对人民币扰动的国际因素。

在岸人民币即期 周一亦收创逾四个月新高至6.1863。中间价连续第四天走弱，但客盘并未受明显引导，盘面上购汇减少而结汇压力有所加重，使升值压力较此前增加。（完）

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