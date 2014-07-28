更新版 1-台湾货币市场：临近月底短率区间高位上扬，现金股利发放变数多

* 跨月短率区间高位上移

* 股利发放金流值得注意

* 短票利率高位也上行 (更新拆款数据及存单细节)

记者 高洁如

路透台北7月28日 - 台湾银行间短率周一整体平稳，但区间高位上扬。交易员指出，因为上月底的资金情势相当紧张，各方保守心态显现，本月还有现金股利发放的不确定因素，跨月新钱难觅，令短率区间高位上行。

资金调度人士表示，虽然隔夜短钱很多，但跨月部分因二大型银行今日均未入市承做拆出，市场缺资金的小银行和票券商为因应缺口，拆款、短票高位都有退让迹象。依此情况来看，若是保守心态持续，不只是月底(周四)、还有提存期底(周五)的资金情势都将陷入稍吃紧的状态。

〞跨月拆入钱很少，上个月底那么紧，大家余悸犹存。而发股利很难说金流不知会去那里，〞一位大型商银交易人士说。

本周开始有大型企业发放现金股利，包括台塑 、富邦金 、台达电 及联发科 高达651亿台币的现金股利发放。此笔资金虽可能多数在货币市场资金体系内流动，但也不排除部分经外资客户汇出。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见

另外一位小型商银的交易员说，〞连小银行都很慌乱，因为两大行不拆出。〞

大型银行的交易员则表示，因应月底客户放款走钱，因此资金不多无法拆出。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0388.%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.420%，同于上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.470%，上日区间亦同。

**短票利率区间高位上移**

短票市场方面，票券商表示，月底将届，大型银行一早即公告没有余钱拆出，即便是短票方面，开出的利率也较上周五走高。缺钱方有部分成交。

不过票券商也说，资金缺口不算太大，尤其是本周有部分到期的短票不续发，而周四和周五因月底和期底的因素，资金预料也较少。

〞大银行没有拆出，有点影响。〞一位大型票券商交易员说。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.61%间，上日在0.59%-0.60%；至于特定大型金融机构的买票利率大致在0.62-0.63%。台湾集保资料显示，上周五30天自保短票买卖断平均成交利率0.596%，周四则在0.589%。

台湾央行周一公布，共发行223.5亿台币存单，与今日存单到期金额123.5亿相较，存单发行余额增100亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,605.9亿台币，落点分别为：周二4,736.1亿、周三2,710.8亿、周四3,954.5亿及周五1,081亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为1,176亿台币，累积的超额准备为负1,040亿台币、加计前期1%的超额准备为负60亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率持平上日，但月底因素渐次明显，令寿险及投信的资金变动加快。交易员表示，寿险及投信资金今日明显不稳，所幸银行端资金供应充沛，民间法人资金亦有替代效果，让利率稳于当前。

一证券商资金调度人士指出，寿险及投信资金进出频繁，月底例行需求及本周预估有台币及外币债交割，都令部分资金转向其他去处。不过钱多的本地银行及外商银行对承作债券RP兴趣转浓，参与市场较过去积极，适时补充了市场所需的资金。

〞今天投信赎回蛮大的，寿险也有一些提解(提前解约)...我们还是预期这礼拜利率不变。〞另一证券商交易员说。

另一票券商交易员则指出，市场资金趋平，虽不太宽裕，也没有明显趋紧，加上票券商早已因应月底因素避开落点，受惠此前调控得宜，资金缺口不大，今日调度平顺。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

今日公司债交割有点晶科技 3288.TWO 2亿及振桦电子 8114.TW 8.5亿台币。