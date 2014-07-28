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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 18:08 BJT

中国能源：上半年风电累计并网容量同比增长23%，上网电量增8.8%--能源局

路透北京7月28日 - 中国国家能源局周一公布数据显示，今年上半年全国风电新增并网容量632万千瓦，累计并网容量8,277万千瓦，同比增长23%；风电上网电量767亿千瓦时，同比增长8.8%。

其数据并显示，同期全国风电弃风电量72亿千瓦时，同比下降35.8亿千瓦时；风电平均利用小时数979小时，同比下降113小时；全国平均弃风率8.5%，同比下降5.14个百分点。

2014年上半年，新增并网容量较多的省份是新疆（139万千瓦）、山西（66万千瓦）、山东（60万千瓦）。风电平均利用小时数较高的省份是云南（1681小时）、天津（1332小时）、四川（1294小时），平均利用小时较低的省份是贵州（840小时）、黑龙江（832小时）、吉林（727小时）。

国家统计局此前发布的数据显示，今年上半年中国累计发电量为26,163亿千瓦时，同比增长5.8%。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
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