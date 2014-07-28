中国能源：上半年风电累计并网容量同比增长23%，上网电量增8.8%--能源局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 中国国家能源局周一公布数据显示，今年上半年全国风电新增并网容量632万千瓦，累计并网容量8,277万千瓦，同比增长23%；风电上网电量767亿千瓦时，同比增长8.8%。
其数据并显示，同期全国风电弃风电量72亿千瓦时，同比下降35.8亿千瓦时；风电平均利用小时数979小时，同比下降113小时；全国平均弃风率8.5%，同比下降5.14个百分点。
2014年上半年，新增并网容量较多的省份是新疆（139万千瓦）、山西（66万千瓦）、山东（60万千瓦）。风电平均利用小时数较高的省份是云南（1681小时）、天津（1332小时）、四川（1294小时），平均利用小时较低的省份是贵州（840小时）、黑龙江（832小时）、吉林（727小时）。
国家统计局此前发布的数据显示，今年上半年中国累计发电量为26,163亿千瓦时，同比增长5.8%。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。