中港个股：中国银行称与澳洲证交所合作推出人民币清算系统

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周一称，该行和澳洲证券交易所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地清算系统的外国货币。
刊登在中国银行网站上的新闻稿表示，澳大利亚人民币清算系统的推出，标志着人民币国际化在澳大利亚迈出关键一步，将进一步便利中澳双向贸易与投资合作，推动澳大利亚离岸人民币市场发展和澳大利亚离岸人民币中心建设。
中国银行悉尼分行作为该系统的人民币清算行，将逐步提供人民币债券发行、交易及期货等衍生产品结算、清算服务。
新闻稿显示，中国银行悉尼分行是澳大利亚首家中资金融机构，也是唯一一家持有澳大利亚金融服务全牌照的中资金融机构。
中国银行是全球跨境人民币业务规模最大的银行，已形成较为完整的人民币存款、贷款、结算、投资和交易产品线，并建成以香港和上海为枢纽的全球人民币支付清算网络，担任港澳台地区以及德国、马来西亚、柬埔寨等国家的人民币业务清算行。
目前，中国银行共为全球同业开立人民币清算账户超过1,100个，为公司及个人开立人民币账户超过170万个，跨境人民币结算、人民币清算业务量保持全球市场第一。（完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。