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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 18:39 BJT

美国个股：微软称中国官员突然造访北京及上海等办公据点

路透北京7月28日 - 一名微软发言人周一表示，多位中国官员突然造访该公司位于中国的多处办公室，但她未提及原因。

中国媒体报导称，国家工商行政管理总局官员突然造访微软位于北京、上海、广州及成都等办公据点，而该局在非上班时间并未置评。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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