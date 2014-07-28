港股业绩：利福国际称上半年净利微降，下半年零售市况改善有限

路透香港7月28日 - 香港百货店经营商--利福国际 周一表示，上半年净利按年下降7.2%，预计下半年中国大陆及香港零售市场不会有太大改善，整体经济情况及零售环境将继续充满挑战。

利福国际今天公布中期业绩，至6月30日止的上半年净利为10.18亿港元，去年同期为10.97亿港元。但排除去年同期出售天津物业附属公司录得的一次性收益1.08亿港元，则今年上半年净利微升2.9%。

利福在公告中指出，上半年在中国业务表现，与当地疲弱的零售市道一致，而香港零售市场亦因内地旅客消费减弱以及本地需求令人失望而呈现低迷。

“中国市场今年下半年与上半年相比，不会有太大改善。”利福国际首席执行官刘銮鸿说。

该公司上半年录得销售所得总额按年略减0.4%至66亿港元，约七成来自于香港的销售门店。其中，位于旅游购物热点的铜锣湾崇光（SOGO）百货，单店贡献46亿港元，为贡献最大的百货门店。

刘銮鸿指出，下半年香港占中政治活动的不确定因素，预料会对零售业产生一定的影响，但预计对铜锣湾崇光影响不大。

利福另一家在尖沙咀的崇光门店已于今年初结束营业，公司已寻找到新的店址，将在第四季度开业。另外，利福还经营位于中国上海、苏州、大连及沈阳的久光百货店。

利福财务总监潘福全表示，集团对上海闸北项目制订长期计划，除了第二家上海久光百货将在此落户外，还将落成两座写字楼。该项目总投资约60亿人民币，预计2018年完工。

他同时提到，中国政府打击贪腐使得超高档奢侈品的世代已经结束，然而，在中国推进城镇化以及中产阶级收入提高之际，平价奢侈品将成为宋的趋势。