港股业绩：利福国际称上半年净利微降，下半年零售市况改善有限

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月28日 - 香港百货店经营商--利福国际 周一表示，上半年净利按年下降7.2%，预计下半年中国大陆及香港零售市场不会有太大改善，整体经济情况及零售环境将继续充满挑战。
利福国际今天公布中期业绩，至6月30日止的上半年净利为10.18亿港元，去年同期为10.97亿港元。但排除去年同期出售天津物业附属公司录得的一次性收益1.08亿港元，则今年上半年净利微升2.9%。
利福在公告中指出，上半年在中国业务表现，与当地疲弱的零售市道一致，而香港零售市场亦因内地旅客消费减弱以及本地需求令人失望而呈现低迷。
“中国市场今年下半年与上半年相比，不会有太大改善。”利福国际首席执行官刘銮鸿说。
该公司上半年录得销售所得总额按年略减0.4%至66亿港元，约七成来自于香港的销售门店。其中，位于旅游购物热点的铜锣湾崇光（SOGO）百货，单店贡献46亿港元，为贡献最大的百货门店。
刘銮鸿指出，下半年香港占中政治活动的不确定因素，预料会对零售业产生一定的影响，但预计对铜锣湾崇光影响不大。
利福另一家在尖沙咀的崇光门店已于今年初结束营业，公司已寻找到新的店址，将在第四季度开业。另外，利福还经营位于中国上海、苏州、大连及沈阳的久光百货店。
利福财务总监潘福全表示，集团对上海闸北项目制订长期计划，除了第二家上海久光百货将在此落户外，还将落成两座写字楼。该项目总投资约60亿人民币，预计2018年完工。
他同时提到，中国政府打击贪腐使得超高档奢侈品的世代已经结束，然而，在中国推进城镇化以及中产阶级收入提高之际，平价奢侈品将成为宋的趋势。
利福集团收盘跌1.31%至15.10港元，表现弱于大盘恒生指数 的升0.88%。该股过去一个月来升1.73%。（完） (记者 张亚璇／郭经伟； 审校 李珊珊／林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。