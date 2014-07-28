美国数据：7月服务业PMI初值为61.0，守在四年半高位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
服务业持续增聘员工，不过速度有所放缓。就业分项指数从史上最高56.1降至7月的52.8。新业务分项指数亦从6月的纪录高点回落。
“尽管服务业看来正呈现周期性的上扬，最新调查显示稳健扩张的走势尚未生根，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
“不过与衰退过后的趋势相较，服务业企业持续表现强劲，整体而言最新的制造业及服务业PMI调查暗示美国经济2014年下半年有个强劲的开局。”
Markit综合PMI从6月的61小幅降至60.9，而61亦为此数据终值的记录高点。(完) (编译/审校 龚芳/张明钧/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。