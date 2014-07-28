美国数据：7月服务业PMI初值为61.0，守在四年半高位

服务业持续增聘员工，不过速度有所放缓。就业分项指数从史上最高56.1降至7月的52.8。新业务分项指数亦从6月的纪录高点回落。

“尽管服务业看来正呈现周期性的上扬，最新调查显示稳健扩张的走势尚未生根，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“不过与衰退过后的趋势相较，服务业企业持续表现强劲，整体而言最新的制造业及服务业PMI调查暗示美国经济2014年下半年有个强劲的开局。”

Markit综合PMI从6月的61小幅降至60.9，而61亦为此数据终值的记录高点。(完) (编译/审校 龚芳/张明钧/戴素萍)