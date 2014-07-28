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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 19:02 BJT

东南亚股市：泰国股市拉回，菲律宾股市跌至近两周低位

路透曼谷7月28日 - 泰国股市周一下跌，结束连两天涨势；在经济数据疲弱且东南亚适逢假期下，菲律宾股市跌至近两周收盘低位。

泰国SET指数 在区间波动中下滑0.37%，6月贸易数据显示进口较上年同期大减，打压大盘走势。

市场人士出脱银行股 等近期涨多个股，转进鸡肉出口商GFPT 等成长前景强劲的中型股。

菲律宾指标股指 跌0.6%至6,850.47点，为7月15日以来最低收盘位。数据显示，该国6月预算转呈赤字。

越南指标VN指数 跌1.8%，至7月15日以来最低位；分析师们指出，投资人预计未来几周将出现下跌，因而出脱持股。

新加坡及马来西亚股市周一休市。菲律宾及马来西亚股市周二休市。印尼市场整周均将休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 444.76 -0.81 -0.18 +14.52 388.37

新加坡 休市

马来西亚 休市

泰国 1538.13 -5.72 -0.37 +18.44 1298.71

印尼 休市

菲律宾 6850.47 -39.08 -0.57 +16.31 5889.83

越南 589.45 -10.69 -1.78 +16.81 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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