东南亚股市：泰国股市拉回，菲律宾股市跌至近两周低位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透曼谷7月28日 - 泰国股市周一下跌，结束连两天涨势；在经济数据疲弱且东南亚适逢假期下，菲律宾股市跌至近两周收盘低位。
泰国SET指数 在区间波动中下滑0.37%，6月贸易数据显示进口较上年同期大减，打压大盘走势。
市场人士出脱银行股 等近期涨多个股，转进鸡肉出口商GFPT 等成长前景强劲的中型股。
菲律宾指标股指 跌0.6%至6,850.47点，为7月15日以来最低收盘位。数据显示，该国6月预算转呈赤字。
越南指标VN指数 跌1.8%，至7月15日以来最低位；分析师们指出，投资人预计未来几周将出现下跌，因而出脱持股。
新加坡及马来西亚股市周一休市。菲律宾及马来西亚股市周二休市。印尼市场整周均将休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 444.76 -0.81 -0.18 +14.52 388.37
新加坡 休市
马来西亚 休市
泰国 1538.13 -5.72 -0.37 +18.44 1298.71
印尼 休市
菲律宾 6850.47 -39.08 -0.57 +16.31 5889.83
越南 589.45 -10.69 -1.78 +16.81 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。