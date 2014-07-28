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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 21:33 BJT

美国热股：DOLLAR TREE盘初大涨近9%，此前宣布收购Family Dollar Stores

路透7月28日 - 折扣连锁店业者Dollar Tree出价约85亿美元收购竞争对手Family Dollar Stores，此举料将创造北美最大的折扣零售业者。

Dollar Tree盘初股价大涨逾约9%报59.10美元，周五收报54.22美元。

Family Dollar Stores盘初股价大涨逾22%报74.19美元，周五收报60.66美元。(完)
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