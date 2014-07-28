企业并购：美国Dollar Tree出价85亿美元并对手Family Dollar Stores

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月28日 - 折扣连锁店业者Dollar Tree 出价约85亿美元收购竞争对手Family Dollar Stores ，两家公司称此举料将打造出北美最大折扣零售业者。
Dollar Tree出价为每股74.50美元的现金加股票，较Family Dollar周五收盘价60.66美元溢价约23%。截至7月5日为止，Family Dollar在外流通股数约1.14亿股。
Family Dollar周一盘前交易大涨约21%至74.00美元；此前该公司一直面临投资大亨伊坎(Carl Icahn)出售该公司的压力。
Dollar Tree盘前股价则是上涨4.2%至56.50美元。
Family Dollar股东每股将可换得59.60美元现金及价值14.90美元的股票。
Family Dollar主攻低薪阶层消费者，Dollar Tree则是面向中产阶级。
伊坎为Family Dollar的最大股东，持有9.4%股权，他希望该公司能把自己卖给Dollar General ，以协助其与沃尔玛 等大型零售业者竞争。
摩根大通证券是Dollar Tree的财务顾问，摩根士丹利则是Family Dollar的财务顾问。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。