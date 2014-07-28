企业并购：美国Dollar Tree出价85亿美元并对手Family Dollar Stores

路透7月28日 - 折扣连锁店业者Dollar Tree 出价约85亿美元收购竞争对手Family Dollar Stores ，两家公司称此举料将打造出北美最大折扣零售业者。

Dollar Tree出价为每股74.50美元的现金加股票，较Family Dollar周五收盘价60.66美元溢价约23%。截至7月5日为止，Family Dollar在外流通股数约1.14亿股。

Family Dollar周一盘前交易大涨约21%至74.00美元；此前该公司一直面临投资大亨伊坎(Carl Icahn)出售该公司的压力。

Dollar Tree盘前股价则是上涨4.2%至56.50美元。

Family Dollar股东每股将可换得59.60美元现金及价值14.90美元的股票。

Family Dollar主攻低薪阶层消费者，Dollar Tree则是面向中产阶级。

伊坎为Family Dollar的最大股东，持有9.4%股权，他希望该公司能把自己卖给Dollar General ，以协助其与沃尔玛 等大型零售业者竞争。

摩根大通证券是Dollar Tree的财务顾问，摩根士丹利则是Family Dollar的财务顾问。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)