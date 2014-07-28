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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 21:34 BJT

美国热股：通用汽车盘初小跌，韩国事业与工会达成初步协议

路透7月28日 - 熟知内情消息人士向路透表示，通用汽车 旗下韩国事业周一与工会达成初步薪资协议，藉以避免其亚洲主要生产基地之一陷入罢工。

通用汽车盘初股价小跌约0.2%报35.00美元，周五收报35.07美元。(完)
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