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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 21:36 BJT

美国热股：摩根大通盘初小跌，传贝恩资本收购该公司债权投资组合

路透7月28日 - 金融时报报导称，贝恩资本(Bain Capital)旗下信贷事业Sankaty Advisors将以逾10亿美元，收购摩根大通资本投资事业群的债权投资组合。

摩根大通盘初股价小跌约0.2%报58.88美元，周五收报59.01美元。(完)
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