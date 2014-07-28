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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 21:34 BJT

美国热股：微软盘初小跌，中国官方进行突袭检查

路透7月28日 - 微软 发言人周一表示，中国官员突然造访该公司位于中国的多处据点，但该发言人并未提及突袭检查原因。

微软盘初股价小跌报44.49美元，周五收报44.5美元。(完)
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