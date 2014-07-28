版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 21:32 BJT

美国热股：京东盘初小涨，接受微软游戏主机Xbox One预购

路透7月28日 - 市占率居中国第二大的电子商务企业京东 周一表示，将在7月28日至7月30日之间接受微软游戏主机Xbox One预购。

京东盘初股价上涨至29.07美元，周五收报29.03美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐