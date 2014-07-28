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市场报道 | 2014年 7月 28日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘变动不大，标普500指数在纪录高位附近游走

路透纽约7月28日 - 美国股市周一开盘变动不大；在市场于纪录高位附近盘旋之际，投资人静待最新出炉的经济数据及企业财报，以研判大盘未来的走势。

道琼工业指数 跌18.43点，或0.11%，成为16,942.14点；标准普尔500指数 跌1.31点，或0.07%，至1,977.03点；Nasdaq指数 涨0.30点，或0.01%，至4,449.86。(完)
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