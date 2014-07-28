企业并购：地产网站Zillow称将以35亿美元股票收购对手Trulia

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月28日 - 美国房地产网站运营商Zillow Inc 表示，将以35亿美元的股票收购规模较小竞争对手Trulia Inc ；目前美国房地产市场持续走势震荡的复苏。
此一收购提案对Trulia股价的估值为70.53美元，就周五收盘价而言溢价幅度为25%。
Trulia周一盘前股价上涨16%至65.37美元；Zillow股价则是下跌3%至154美元。
两家公司表示，预料合并后2016年之前将有助于每年至少节省1亿美元。
两家公司指出，Trulia股东每股将可取得0.444股的Zillow普通股，且将总计持有合并后公司的33%股权。
交易在2015年完成之后，Trulia执行长Pete Flint将成为Zillow执行长Spencer Rascoff的属下。
彭博先前报导Zillow可能收购Trulia，导致Trulia在周四飙涨多达40.5%至57美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。