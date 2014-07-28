企业并购：地产网站Zillow称将以35亿美元股票收购对手Trulia

路透7月28日 - 美国房地产网站运营商Zillow Inc 表示，将以35亿美元的股票收购规模较小竞争对手Trulia Inc ；目前美国房地产市场持续走势震荡的复苏。

此一收购提案对Trulia股价的估值为70.53美元，就周五收盘价而言溢价幅度为25%。

Trulia周一盘前股价上涨16%至65.37美元；Zillow股价则是下跌3%至154美元。

两家公司表示，预料合并后2016年之前将有助于每年至少节省1亿美元。

两家公司指出，Trulia股东每股将可取得0.444股的Zillow普通股，且将总计持有合并后公司的33%股权。

交易在2015年完成之后，Trulia执行长Pete Flint将成为Zillow执行长Spencer Rascoff的属下。

彭博先前报导Zillow可能收购Trulia，导致Trulia在周四飙涨多达40.5%至57美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)