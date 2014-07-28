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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 22:13 BJT

表格：美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.1%，预估为增长0.5%

路透7月28日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.1%，至102.7，预估为增长0.5%。

美国6月成屋待完成销售较2013年6月下降7.3%。

6月 5月修正值 5月前值 13年6月 指数 102.7 103.8 103.9 110.8

6月 5月修正值 5月前值 14年6月/13年6月 变动(%) -1.1 6.0 6.1 -7.3 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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