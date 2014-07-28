英国经济：IMF称英国利率暂时应保持低位，英镑估值被高估约5-10%

路透伦敦7月28日 - 英国央行周一赢得国际货币基金组织(IMF)对维持低利率的支持，尽管IMF对英国意外强劲的经济复苏正在扩大的迹象表示欢迎。

IMF在报告中指出，英国政府在拉低英国财赤方面采取了正确的举措，尽管可能在未来不得不要考虑进一步增加税收。

IMF在对英国经济的年度评估中，对近期应对楼市泡沫风险的措施表示欢迎，并称英镑估值被高估了约5-10%。

上周IMF预计英国今年国内生产总值(GDP)增长3.2%，在全球发达国家明显领跑。

“整体而言，我们对英国经济的短期成长或中期前景要比一年前乐观得多。”IMF欧洲部门副主管Philip Gerson表示。

IMF称，如果英国通胀加速，可能需要更多的升息。但目前通胀压力不大。