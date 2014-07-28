英国经济：IMF称英国利率暂时应保持低位，英镑估值被高估约5-10%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦7月28日 - 英国央行周一赢得国际货币基金组织(IMF)对维持低利率的支持，尽管IMF对英国意外强劲的经济复苏正在扩大的迹象表示欢迎。
IMF在报告中指出，英国政府在拉低英国财赤方面采取了正确的举措，尽管可能在未来不得不要考虑进一步增加税收。
IMF在对英国经济的年度评估中，对近期应对楼市泡沫风险的措施表示欢迎，并称英镑估值被高估了约5-10%。
上周IMF预计英国今年国内生产总值(GDP)增长3.2%，在全球发达国家明显领跑。
“整体而言，我们对英国经济的短期成长或中期前景要比一年前乐观得多。”IMF欧洲部门副主管Philip Gerson表示。
IMF称，如果英国通胀加速，可能需要更多的升息。但目前通胀压力不大。
IMF表示，英国产出缺口相当于GDP的1.3%，并将逐步缩窄，失业率将在2019年降至5.5%的自然水准。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。