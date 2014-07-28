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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 23:10 BJT

USDA报告：7月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/24/2014 07/17/2014 07/17/2014 07/25/2013

初值 修正值 前值

小麦 395,963 527,633 515,283 706,977

燕麦 0 0 0 173

大麦 21,791 3,693 3,693 261

玉米 805,365 941,977 939,791 293,333

高粱 178,192 114,362 114,122 50,644

大豆 112,345 97,160 96,915 36,585

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 3,643,897 5,116,841

燕麦 100 748

大麦 　 30,547 5,180

玉米 41,818,344 15,954,578

高粱 4,191,328 1,578,425

大豆 43,022,445 35,333,329

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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