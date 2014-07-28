USDA报告：7月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 07/24/2014 07/17/2014 07/17/2014 07/25/2013
初值 修正值 前值
小麦 395,963 527,633 515,283 706,977
燕麦 0 0 0 173
大麦 21,791 3,693 3,693 261
玉米 805,365 941,977 939,791 293,333
高粱 178,192 114,362 114,122 50,644
大豆 112,345 97,160 96,915 36,585
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 3,643,897 5,116,841
燕麦 100 748
大麦 30,547 5,180
玉米 41,818,344 15,954,578
高粱 4,191,328 1,578,425
大豆 43,022,445 35,333,329
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。