表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.030%，投标倍数为4.71

路透华盛顿7月28日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.020 低值 0.010 投资 0.030 价格 99.992417 高值得标比率 53.20% 投标倍数 4.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,195,600 总投标 127,259,695,600 竞争性投标得标 25,697,145,000 非竞争性投标得标 403,050,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2014/10/30 CUSIP码 912796EB1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)