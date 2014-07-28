表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.055%，投标倍数为4.73

路透华盛顿7月28日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.035 投资 0.056 价格 99.972194 高值得标比率 41.35% 投标倍数 4.73 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,632,000 总投标 113,486,132,000 竞争性投标得标 22,672,387,000 非竞争性投标得标 398,145,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2015/01/29 CUSIP码 912796ER6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)