欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至一个月低位，因穆迪调升该国评级

* 穆迪调升葡萄牙政府债券评级，认为圣灵银行不会造成拖累

* 希腊公债收益率触及一个月低位，关注其评级消息

路透伦敦7月28日 - 葡萄牙公债收益率周一下滑至一个月低位，此前穆迪将该国债信评级上调，不认为该国最大银行的问题将蔓延。

穆迪投资者服务公司周五调升葡萄牙政府债券评级，从"Ba2"升至"Ba1"，因预期该国的财务整顿将继续按计划推进。穆迪并表示，圣灵银行(BES)的问题料不会对政府的财政状况造成影响。

葡萄牙圣灵银行最大的股东圣灵金融集团(ESFG)周四申请债权人保护，该银行未来归属前景也因此变得更加不确定。

葡萄牙10年期公债收益率 跌7个基点，报3.59%。交易商表示，投资者大量买入，否则今日是夏季交投疏落的行情。该收益率稍早触及3.52%低位，为6月27日来最低。

希腊10年期公债收益率跌14个基点，至5.84%，此为一个月低位。因策略师预计，穆迪周五发布报告时也将上调希腊评级。

西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率周一触及纪录低点，公债价格延续上周涨势。

意大利10年期公债收益率 下滑至纪录低位2.67%。

周一数据显示，7月意大利企业信心降至3月来最低水平，逊于预期。

德债收益率下跌，报1.14%，略高于2012年夏季欧元区债务危机最严竣时触及1.126%的纪录低位。(完)

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