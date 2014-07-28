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货币新闻 | 2014年 7月 29日 星期二 01:08 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.544%，投标倍数为3.22

路透华盛顿7月28日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.544% 中值 0.525% 低值 0.489% 价格/得标 价格 99.912595 高值得标比率 78.18% 投标倍数 3.22 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,208,000 总投标 93,384,184,600 竞争性投标得标 28,731,073,400 非竞争性投标得标 169,134,600 FED附加 9,421,100 初级市场交易商投标 75,434,000,000 初级市场交易商得标 16,858,134,400 直接投标 8,181,000,000 直接投标得标 4,122,449,000 间接投标 　 9,500,050,000 间接投标得标 　 7,750,490,000 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2016/07/31 CUSIP码 912828WX4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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