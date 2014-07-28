表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.544%，投标倍数为3.22

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿7月28日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.544% 中值 0.525% 低值 0.489% 价格/得标 价格 99.912595 高值得标比率 78.18% 投标倍数 3.22 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,208,000 总投标 93,384,184,600 竞争性投标得标 28,731,073,400 非竞争性投标得标 169,134,600 FED附加 9,421,100 初级市场交易商投标 75,434,000,000 初级市场交易商得标 16,858,134,400 直接投标 8,181,000,000 直接投标得标 4,122,449,000 间接投标 9,500,050,000 间接投标得标 7,750,490,000 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2016/07/31 CUSIP码 912828WX4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。