金属期市：期铜持稳，因印尼供应上升抵销需求增长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 自由港预期出口75.6万吨铜精矿
* LME期铅触及17个月高位，跟随期锌上升
* 投机者降低在铜市的净多头头寸
路透伦敦7月28日 - 期铜周一持稳，因投资者权衡印尼供应上升和需求增长前景，而期铅迫近一年半高位，跟随锌价攀升。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端，并为其它矿商跟进铺平了道路。自由港预计，公司今年下半年从印尼出口75.6万吨铜精矿。
铜需求前景正在改善，因中国和欧元区工厂活动强劲增长。
中国股市沪综指周一大幅收升2.4%并创七个半月新高。今日有色金属、银行板块继续发力，带动大盘连续第五日上涨。
“上周铜价补涨，但印尼的消息给铜价反弹泼了冷水，因可能出现供应过剩。上周公布的PMI数据也不错，所以我们认为市场仍将基本呈现区间盘整。”Fast Markets研究部主管William Adams表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,120美元，和周五收盘水准持平。上周期铜上涨2%，为过去六周内第五周上升。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲期金和货币经理降低在铜市的净多头或“买入”头寸，之前处于逾八年高位。
期铅 收报每吨2,300美元，之前触及2013年2月来最高的2,303美元，周五收报2,267美元。
期铅本年迄今上涨接近4%，相关金属期锌 同期录得17%的升幅。
期锌收报每吨2,410美元，距离周五触及三年高位2,413不远。
期铅跟随期锌攀升。期锌 接近周五触及的三年高位，因预期矿石供应缺乏。在上海市场，铅价急升5%。
期铝 收报2,012美元，周五收报1,998美元。
期锌 收报18,800美，低于周五收报的19,200美元。期锡 收报22,650美元，上日报22,475美元。
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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